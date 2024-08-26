CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kalp krizi geçirdi. Açıklama geldi

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in cumartesi günü kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Yeğin, Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı hastanede tedavisi sürüyor. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutulduğu belirtildi.

1984 doğumlu Alper Yeğin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilmişti.

ALPER YEĞİN KİMDİR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi.

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babasıdır.

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