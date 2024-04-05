CHP’li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu

Kaynak: AA / DHA
CHP’li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Oymak Caddesi'nde bulunan Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan yurttaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis sevk edilen polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Avukat Hüseyin Keskin'i ofisinde hayatını kaybetmiş halde buldu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Keskin'in intihar etmiş olduğu ihtimali değerlendiriliyor.

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