CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Aydın Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti.

CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

4,5 yıldır beyincik küçülmesi rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi. 63 yaşındaki Levent Tuncel, bir çocuk babasıydı.

LEVENT TUNCEL KİMDİR

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.

1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımını 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.

Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel; Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam etti.

BAŞKA BİR SÖKE MÜMKÜN! diyerek SÖKE'Yİ SEVİYORUM parolasıyla çıktığı yolda Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.

soke-duyuru.jpg

soke.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında Dünya
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında
Motorine 'Haşırt dı bilekbord' zammı geldi. Seçim geçti reklamlar bitti gerçekler başladı Ekonomi
Motorine 'Haşırt dı bilekbord' zammı geldi. Seçim geçti reklamlar bitti gerçekler başladı
Milan'da flaş ayrılık Spor
Milan'da flaş ayrılık
Pelin otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Pelin otu neye iyi geliyor?
Fransa Açık'ta erken final Spor
Fransa Açık'ta erken final
Ünlü müzik grubu Rammstein hakkında cinsel taciz iddiası Magazin
Ünlü müzik grubu Rammstein hakkında cinsel taciz iddiası
Başakşehir'den üçlük tarife. Tansu Sarı yazdı Spor
Başakşehir'den üçlük tarife. Tansu Sarı yazdı