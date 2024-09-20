CHP'li belediye başkanı kendini savunurken daha da battı ‘Sunum yapan kadının elini cebinden çıkarmıştı’

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
CHP'li belediye başkanı kendini savunurken daha da battı ‘Sunum yapan kadının elini cebinden çıkarmıştı’

CHP'li belediye başkanı Ali Doğan, sunum yapan önlüklü bir kadının elini cebine koyduğu için fiziksel olarak uyarıda bulunması gündem olmuştu. Doğan tepkiler sonrasında fiziksel hareketini savundu.

CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, sunum yapan önlüklü bir kadının elini cebine koyduğu için fiziksel olarak uyarıda bulunmuştu. Doğan, olayın ardından Gazete Pencere’ye konuya dair açıklamalarda bulundu. Sunum yapan kadını fiziksel müdahaleyle uyardığını söyleyen Doğan, "Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım" ifadelerini kullandı.

“SADECE UYARDIM”

Ali Doğan, görüntülere ilişkin detayları aktardı. Doğan, videonun belediyenin doğru bir tarım politikası için çiftçilere bir laboratuvar açılışı sırasında çekildiğini söyledi. Videodaki kadının da belediyede çalışan bir toprak mühendisi olduğunu söyleyen Doğan, fiziksel hareketini savundu. Doğan, “Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım. Eli cebinde olmasa daha iyi olur. Bir kurumda çalışan personelin o kurumla ilgili bir izahatta bulunuyorsa ve sorumluysa bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

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NE OLMUŞTU

Gaziantep'in Nizip ilçesinin CHP'li belediye başkanı Ali Doğan, kendisine sunum yapan ziraat mühendisi kadının beyaz önlüğünün cebinde tuttuğu elini tutup zorla dışarı çıkarması gündem olmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ise duruma tepki göstermişti.

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