CHP’li belediye başkanı Tutdere’den yeni açıklama. Kaynaklar Menzil’e değil halka aktarılacak açıklamasıyla gündem olmuştu

Kaynak: İHA
CHP’li belediye başkanı Tutdere’den yeni açıklama. Kaynaklar Menzil’e değil halka aktarılacak açıklamasıyla gündem olmuştu
Belediyenin kaynaklarının Menzil yerine halka gideceği açıklamasıyla konuşulan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyenin halkın belediyesi olacağını söyleyen Tutdere, “Adıyaman’da hep birlikte çok güzel bir başarıya imza attık. Omuzlarımıza yüklediğiniz sorumluluğun, görevin farkındayız. Nasıl şehrimizi beraber kazandıysak, beraber şehrimizin sesini duyurdu isek yine birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Adıyaman’ımızı belediyecilikte, kültürde, sanatta hak ettiği alana taşıyacağız. Kapılarımız her zaman sizlere açık olacak, belediyemiz halkın belediyesi olacak” ifadelerini kullandı.

“MENZİL’E DEĞİL HALKA AKTARILACAK”
Tutdere Belediye Başkanı seçildikten sonra, “Cemaatlere milletin parasını, belediyenin kaynağını asla kullandırtmayacağım. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Belediyenin kaynakları Menzil’e değil, halka aktarılacak” açıklamasında bulunmuştu.

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