15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti

Henüz 15 yaşında olup ehliyeti olmayan kamyon sürücü trafikte tehlike saçarak bir insanın canına kıydı.

Dün saat 18.00 civarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda yürek burkan kaza meydana geldi.

Kaan Ü.’nün kullandığı 35 HC 8331 plakalı kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın kullandığı 54 AIY 016 plakalı motosiklete çarptı.

15 yaşında kamyon kullanan sürücü kaza sonrasında kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. Kaçan kamyon şoförü, olaydan sonra polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tatar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyonu terk edip kaçan Kaan

Kazayla ilgili detaylı soruşturma polis ekipleri tarafından devam ediyor.