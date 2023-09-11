Şaban Sevinç'ten canlı yayında bomba iddia: CHP’li belediye başkanı yarın partisinden istifa edecek

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında "Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay yarın saat 11’de CHP’den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini dışladığını düşünüyor." dedi.



FATİH ATAY KİMDİR?

Mehmet Fatih Atay, 11 Şubat 1957 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Çine'de, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Başkan Atay, uzun süre Avukatlık mesleğini sürdürdü. 1977 yılında siyasete adım atan Mehmet Fatih Atay, CHP Çine Gençlik Kolları Başkan ve Başkan Yardımcılığı, SODEP Çine Kurucu İlçe Başkanlığı, SHP Çine İlçe Başkanlığı, CHP Aydın İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1995, 2007 ve 2015 yıllarında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'ni kazanarak 3 dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20. Dönemi’nde TBMM Başkanlık Divan Üyeliği, 23. Dönemi’nde ise TBMM Adalet Komisyonu üyeliği ve Kültür Sanat Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü Aynı zamanda; 12 yıl TFF Genel Kurul Delegesi, 12 yıl Gençlerbirliği Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Aydınspor 1923 Kulüp Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Fatih Atay, halen Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Atatürk Liseliler Derneği Üyesidir.

Mehmet Fatih Atay, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efeler İlçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimini kazanarak T.C. Efeler Belediyesi'nin Başkanı oldu. Mehmet Fatih Atay, öğretmen Güneş Atay ile evli olup, iki çocuk babasıdır.