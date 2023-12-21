CHP’li Deniz Yücel'den Meclis'te Adalet Bakanı'na Can Atalay tepkisi. 'Anayasayı yargı kararlarını tanımayanlar günü geldiğinde yargı önünde hesap verecekler'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bütçe konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"YASALARI, ANAYASAYI YARGI KARARLARINI TANIMAYANLAR GÜNÜ GELDİĞİNDE YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Yücel, konuşmasının başında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a dönerek “Şurada oturması gereken Can Atalay Nerede” diye sordu. Ardından Anayasa mahkemesinin Can Atalay ile ilgili bir kez daha ihlal kararı verdiğini hatırlatarak, "Yasaları, Anayasayı yargı kararlarını tanımayanlar günü geldiğinde yargı önünde hesap verecekler. Aynı FETÖ’cü yargı mensuplarının 15 Temmuz’dan sonra verdikleri gibi" dedi.

Yılmaz Tunç bunun üzerine Deniz Yücel'e hep beni sıkıştırıyorsunuz diyerek, "Bu ülkede ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyorsa, size değil kime soralım?” dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TAKIM TUTAR GİBİ MAHKEME TUTUYOR"

Cumhur İttifakı'nın takım tutar gibi mahkeme tuttuğunu iddia eden Yücel, "Bir tarafta Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymayan Erdoğan, diğer tarafta ise bir zamanlar “İyi ki anayasa mahkemesi var” diyen, bugünse “Anayasa mahkemesi kapatılsın” diyen bahçeli var." Diyerek Erdoğan ve Bahçeli'nin Anayasa mahkemesi hakkındaki tutumunu eleştirdi.

"FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI, ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARININ HÂKİMİ VE SAVCISI YAPTINIZ"

Yücel, AKP ve MHP'yi eleştirerek Sınırsız yetki hırsı ve sonsuza dek iktidarda kalma hevesi sizi bu çıkar ortaklığı noktasında birleştirdi diyerek,"Türkiye’yi, bugün içinde bulunduğu açmaza sürükleyen sürecin mimarları olarak siz, anayasal kurumları işlevsiz kıldınız. Yarattığınız her krizin ardından; bu milletin gözünün için baka baka, daha büyük krizlerin kapısını araladınız" dedi. İktidarın Fethullahçı terör örgütü mensuplarını, Ergenekon ve Balyoz davalarının hâkimi ve savcısı yaptığını iddia eden Yücel, iktidarın daha sonra hiç utanmadan "Ergenekon davasının savcısıyım" dediğini öne sürdü.

İktidarın 2010 referandumu ile HSK’nın yapısını değiştirerek, yargıyı FETÖ’ye teslim ettini söyleyen Yücel, "Referandumu kazanmanız için “Ölüleri bile mezarından kaldırıp evet oyu verdirin” diyenleri, devletin her bir hücresine siz yerleştirdiniz siz. Sonra da bu milletin Meclis’ine bombalar yağdırılırken “Kandırıldık” diye ağladınız" dedi.

"BERABER YÜRÜDÜKLERİNİZ BU ÜLKENİN GENÇLERİ, KADINLARI, ÇOCUKLARI DEĞİL HAİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARIYDI"

Deniz Yücel, Cumhur İttifakı'na seslenerek devlet yurtlarında kalan, Elif Coşkun, Ayşegül Tayyar, Samet Taş, Resul Alan ve nice gencin geçim sıkıntısına dayanamayarak intihar ettiğini hatırlatarak, "Geçim sıkıntısına dayanamayarak intihar ederken neredeydiniz? Sizin yaptığınız bütçe yüzünüzden, bu ülkede çocuklar yetersiz besleniyor" dedi. Yücel, tarikat yurdunda kalan Enes Kara'yı da hatırlatarak, "Enes Kara’yı hatırdınız mı? 20 yaşında, hayatının baharındaki sevgili Enes, tarikat yurdunda gördüğü baskıya dayanamayıp intihar etti. 21 yıldır aynı şarkı dilinizde, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” dediniz ama; beraber yürüdükleriniz bu ülkenin halkı değil, gelirden aslan payını alanlardı. Beraber yürüdükleriniz bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları değil hain FETÖ Terör Örgütü mensuplarıydı" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN KENDİ KENDİNE MAAŞINI BELİRLEYİP İMZALIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Yücel, iktidarın bu yıl da bu yıl da zengini "Yormayan” fakiri ise “Doyurmayan” bir bütçe vaat ettiğini söyledi. Erdoğan'ın aldığı maaşı da eleştiren Yücel, "Sayın Cumhurbaşkanı, 2024 maaşını 183 bin olarak belirledi, imzaladı, onayladı. Arkadaşlar bu bütçe Erdoğan’ın kendi kendine maaşını belirleyip onayladığı bir bütçedir, var mı daha ötesi? Böylece Erdoğan’ın yeni maaşı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 kat üzerinde" dedi.

Saray masraflarına da değinen Yücel, saray masraflarının geçen yıla göre tam 2 karı arttığını ve 7 milyara dayandığını belirterek, "Vatandaş enflasyon altında inim inim inlerken nerede adalet!" dedi