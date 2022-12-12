﻿Gürer: Kaynak kitap dayatması velileri perişan ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl ailelerin eğitim harcamalarının 75,8 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Bu rakamın bir önceki yılın eğitim harcamalarından yüzde 38,4 fazla olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle kaynak kitaplar, test kitapları gibi öğrencilere uygulanan dayatmaların, velilerin belini büktüğünü söyledi.

Devletin ve vatandaşların eğitim harcamalarına ilişkin verileri paylaşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Resmi veriler devletin eğitim harcamalarının önceki yıla göre en az yüzde 23,3 ailelerin ise yüzde 38,4 oranında arttığını gösteriyor. Bu rakam, ayrıca ailelerin ceplerinden yaptığı eğitim harcamalarının toplam eğitim harcaması içerisindeki payının ise yüzde 20'den yüzde 22'ye kadar çıktığına işaret ediyor" diye konuştu.

EĞİTİM HARCAMASI YÜZDE 27,4 ARTTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl kamu ve özel olmak üzere ülke genelindeki toplam eğitim harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 27,4 oranında artarak 344,3 milyar liraya ulaştığını da aktardı.

EĞİTİM HARCAMALARI DAHA ÇOK ARTIYOR

Ders kitaplarının ücretsiz olarak verilmeye başlandığında, velilerin eğitim harcamalarının azalacağı açıklamaların yapıldığını anımsatan CHP Milletvekili Gürer, "Ancak ders kitapları ücretsiz olarak verilmeye başlandıktan sonra, öğrencilere sistematik olarak sürekli kaynak kitap dayatması yapıldı, yardımcı ders kitapları satın aldırıldı. Bu durum, ders kitapları ücretsiz dağıtılmaya başlandığı tarihlerden öncesine göre velilerin daha çok eğitim harcaması yapmasına neden oldu" dedi.

ÜCRETSİZ DAĞITILAN KİTAPLAR YETERSİZ Mİ?

Bu yıl ilk kez ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarının da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Buna rağmen velilerin eğitim harcamaları daha çok arttı. Çünkü Milli Eğitim'in ücretsiz dağıttığı ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarının çoğunun paketinden bile çıkarılmadığını söyleyen veliler var" şeklinde konuştu.

Gürer, eğitim giderlerinin artışı yanında her dört çocuktan birinin okula aç gittiğine de dikkat çekti. Eğitim sistemi müfredattan öğretmenin kadrosuna kadar sorunlu kılındığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Toplumsal sorunların artmasının önemli bir nedeni de eğitimin çökmüş olmasıdır" dedi. Gürer, "Öğretmen kadrolu, sözleşmeli, vekil vb. tanımlar yerine tamamı kadrolu olmasını ve okul hizmetlilerin sürekli işçi kadrosunda çalıştırılması gerektiğini de söyledi. Eğitim erişiminde giderek sorunlu hale geldiğini, okula gitmeden dışardan eğitim almak zorunda kalanların eğitim maliyeti nedeni ile giderek arttığını da ifade etti.