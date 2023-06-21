CHP’li Gürer sel mağduru üreticileri hatırlattı: “Acil destek sağlanmalı”

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Gürer, ÇKS ve TARSİM kayıtlarına bakılmaksızın, selden zarar gören tüm çiftçilerinin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, son zamanlarda artan yağışların neden olduğu selden ve doludan zarar gören üreticilerin mağduriyetine dikkat çekti.

ÇKS VE TARSİM KAYDINA BAKILMAKSIN

Ülkemizde ani değişen hava koşullarıyla oluşan sel ve dolu felaketlerinin, üreticiler için büyük kayıplara neden olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olsun olmasın tüm çiftçilerin bu bağlamda zararları karşılanmalıdır. TARSİM'de sigorta yaptırmamış olan çiftçilere de doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından destek verilmelidir” dedi.

YENİDEN EKİM YAPMA OLANAĞI SAĞLANSIN

Farklı iller yanında Niğde bölgesinde patates başta olmak üzere domates ve fasulye üreticilerinin de son sellerden ve dolu yağışından etkilendiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Gürer, bir an önce üreticilerin mağduriyetinin giderilip bu verilecek destekle yeniden bazı ürünlerde ekim yapmalarının yolunun açılması gerektiğini ifade etti.

METEOROLOJİ UYARILARINI DAHA ERKEN YAPMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca ülkemizdeki değişen hava koşullarıyla oluşan zararlara karşı öngörü geliştirilmesi gerektiğini de belirterek, “Meteoroloji bu konuda uyarılarını daha erken yapmalı, çiftçilerin uğrayacağı zararların gıda güvenilirliğini riske sokacağı unutulmamalıdır. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların da geciktirilmeden yapılması şarttır” diye konuştu.

KANUN TEKLİFİ DE VERDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sel ve dolu gibi afetlerden yoğun etkilenen bölgelerde Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatifine olan borçlarının 3 yıl ertelenmesi içinde TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.