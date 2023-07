CHP’li Gürer’den asgari ücret çıkışı: Asgari ücret her dört ayda bir belirlenmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, çalışama yaşamındaki sorunların bir nebze de olsa ortadan kaldırılması amacıyla 2 ayrı kanun teklifi hazırlayın, Meclis Başkanlığına sunduğunu belirtti.

18 yaşından önce staj yapan ya da çırak olarak işe başlayanların işe başladıkları günün esas alınması amacıyla Kanun Teklifi verdiğini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Lise ve üniversite öğrenciliği dönemlerinde yapılan staj süreleri için ödenen sigorta primleri sade staj dönemindeki kazalara ya da meslek hastalıklarına yönelik güvence sağlıyor. Bu kişilerin daha sonraki yıllarda uzun vadeli sigorta kollarında görev almaları durumunda sigortalılık sürecinin başlangıcı olarak staja başladıkları tarih değil, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta başladığı tarih emeklilikten sayılıyor. Bu durum çıraklar ve stajyer öğrenciler açısından ciddi mağduriyet yaratıyor” dedi.

MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORLAR

Çırak ve stajyerlerin sigorta primi mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi verdiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bugün 18 yaşın altında büyük bedenlerin yaptığı işi yapan çok sayıda çırak ve stajyer var. Bunların geçmiş dönemlerdeki çalışmalarının baz alınarak, bu sürelerin emeklilik için esas alınması notasında hazırladığım Kanun Teklifini, Meclis Başkanlığına sundum. Geçmiş dönemlerde de benzer bir kanunun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştum, ancak bu teklifimiz reddedilmişti. Bu kez bu teklifin değerlendirilmesi ve staj ve çırakların mağduriyetinin ortadan kaldırılması için hazırladığımız bu teklifin kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede çok sayıda yurttaşımızın bu alanda yaşadığı mağduriyette ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamıyla ilgili hazırladığı bir başkan Kanun Teklifinde ise asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesini önerdiğini aktardı.

Ekonomik krizlerin etkilerinin her geçen gün biraz daha fazla hissettirdiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayat pahalılığının arttığını, yüksek enflasyon nedeniyle özellikle temel ihtiyaç ürünlerine neredeyse her gün yeni zamların geldiğini belirti.

ASGARİ ÜCRET CEBE GİRMEDEN 1200 LİRA ERİDİ

Bu durumdan en çok etkilenen kesimlerin başında asgari ücretlilerin geldiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin açıklandığı tarihten itibaren, henüz yeni maaşlar cebe girmedin, yeni asgari ücretin döviz karşısında 1200 lira eridiğini vurguladı.

Bu şartlar altında belirlenen maaş artışların, asgari ücretli için ‘bir artış’ sayılamayacağına değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizler artıyor. Uzun süredir ekonomik anlamda yaşanan sorunlar, sosyal ve ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Dar gelirlilerin yaşamlarının olumsuz etkileniyor, yoksulluk artıyor. Asgari ücret için yapılan düzenlemeler ise ne yazık ki cebe girmeden eriyor” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET HER 4 AYDA YENİDEN BELİRLENMELİ

Belirlenen asgari ücret tutarının yetersiz olması ve yüksek enflasyon nedeniyle henüz cebe girmeden erimesinin asgari ücretliler açısından büyük mağduriyet yarattığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu konuda bir Kanun Teklifi hazırlayarak, Meclis başkanlığına sundum. Teklifimize göre asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesini istedik. Böylece yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenin asgari ücretlinin mağduriyetinin, kısmen de olsa giderilmiş olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

TEKLİFLERİMİZ BİR AN ÖNCE MECLİS’TE GÖRÜŞÜLMELİ

TBMM Başkanlığına sundukları her iki Kanun Teklifinin bir an önce komisyonlara gönderilip Meclis’te görüşülmesini isteyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde ekonomi yönetimi de hatalarla dolu. Bu sonuç, başta dar gelirli ve sabit gelirliler olmak üzere vatandaşlarımızın çoğunluğunun mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Bu mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla hazırladığımız Kanun Tekliflerinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

EMEKLİLER İÇİN DE KANUN TEKLİFLERİ VERDİK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin maaş artışlarının da enflasyon karşısında sürekli eridiğine dikkat çekerek, “Önceki dönemlerde bu konularla ilgili de kanun teklifleri hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştuk. En düşük emekli maaşlarının ve emeklilere bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istemiştik” hatırlatmasında da bulundu.