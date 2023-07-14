CHP’li Gürer’in çabaları sonuç verdi. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını artırdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında üreticinin elinde. 8, 5 liradan alınan çiğ sütün bugünkü maliyetinin 12 lirayı geçtiğini belirterek, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütte yeni tavsiye fiyatını belirlememesinin, üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

Ulusal Süt Konseyi sitesinde dahi çiğ süt maliyetinin 10.50 kuruş olarak kamuoyu oyu ile paylaşılmasına rağmen çiğ süt fiyatı sabit tutulması süt ineklerinin kesimine neden olduğunu belirtti.

MALİYETLERE 4-5 KAZ ZAM GELDİ

Süt üretiminin en önemli girdilerinden olan yeme son 8 ay içinde 5 kez zam geldiğini, market raflarındaki süt fiyatının ise sürekli arttığını ifade eden Gürer, buna rağmen çiğ süt fiyatının sabit tutulmasının, süt üretiminde önümüzdeki dönemlerde yaşanacak büyük sorunun haberci olacağını vurguladı.

Sütün çabuk bozulan bir ürün olması nedeniyle sağıldıktan sonra hemen satışa sunulması ya da işletmelere verilmesi gerektiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ulusal Süt Konseyi, 8 aydır süt tavsiye fiyatını belirlemedi. Çiğ süt fiyatı 8 aydır 8,5 lirada tutuluyor. Geçmişte de enflasyon artmasın diye Ulusal Süt Konseyi 1 yıl içerisinde karar almadığı için çok sayıda süt üreticisi ineğini satışa vermiş. Gebe düveler dahi kesime gönderilmişti. Çok saylıda üretici de süt üretimini noktalamıştı. Sonuçta sütten mamül ürün fiyatlar patlamış ve peynir fiyatı et fiyatı ile yarışır noktaya ermişti. Aynı hata tekrarlanmamalıdır" diye konuştu.

SÜT MARKETLERDE 28 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sütün litre maliyetinin Ulusal Süt Konseyi’nin internet sitesinde bile 10 lira 34 kuruş olarak yer almasına rağmen, 8 aydır 8, 5 lira çiğ sütün litre fiyatının sabit kaldığını anımsatan Gürer, “Bu süre içinde yeme 5 kez zam geldi. Marketlerde çiğ süt fiyatları 18 ila 28 lira arasında satılırken. Çiğ sütün 8, 5 lirada sabit kalması üreticiyi mağdur etti. Ulusal Süt Konseyi açıkladığı fiyat maliyetin altındadır. Süt inekçiliği yapan yem gideri düşürülsün, sübvanse edilsin. Yem fiyatlar artıkça hayvancılık sürdürülemez duruma erdi demektedir.12 ay kapalı alanda beslenen hayvan gideri % 70 yem oluşturmaktadır .Ahır giderleri de artmaktadır .İşçilik, veteriner, aşı, elektrik, mazot, bakım giderleri de süt inekçiliği yapanı zorlamaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de süt %90 yakın ineklerden sağlanmaktadır .Yayılıma çıkmayıp sürekli ahır bakımı ile beslenen hayvan giderleri de enflasyonla oluşan artışlardan günlük etkilenmektedir. Ülkemizde süt Sudan ucuz kalmıştır. Gençlerin gittiği büyük kent kafelerde bir bardak çay 25 TL satılır olmuştur. Üreticiden çıkan çiğ süt de marketlerde üç kat fiyatlar ile Vatandaşa ulaşmaktadır.​​​​​​​ Böyle giderse üretici süt ineklerini kesime gönderecek. İneklerin kesime gönderilmesi önümüzdeki süreçte hem süt hem de süt temini konusunda ciddi sorunların yaşanmasına yol açabilecek” ifadelerini kullandı.

ÇİĞ SÜT EN AZ 15 LİRA OLMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de çiğ süt referans fiyatının 11,5 lira olarak belirlenmesini, bu kez Meclis Genel Kurulu’nda söz olarak eleştirdi. Çiğ sütün litre maliyetinin 12 liranın üzerinde olduğuna değinen Gürer, referans fiyatının ise en az 15 lira olması gerektiğini belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ulusal Süt Konseyi bugün yaptığı toplantıda 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatını nihayet 8 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa çıkardı” dedi.

7 aydır çiğ süt fiyatını artıramadıkları dönemde yeme 4 kere zam geldiğini belirten Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yemdeki fiyat artışları süt maliyetine doğrudan yansıdığı için bugün sütün 12 liradan aşağı çiğ süt olarak alımı üreticiyi, besiciyi zor durumda bırakır. Belirlenen fiyat yetersizdir, en az 15 lira olmalıydı çünkü yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı artık yapılamaz boyutlara getiriyor. Genelde "küçük aile tipi" dediğimiz, 10'dan aşağı ineği olanların bu işi sürdürdüğü dikkate alındığında devletin de bu konuda gerekli desteği sağlaması, süt üreticisini desteklemesi şarttır.”