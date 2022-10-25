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CHP'li Karabat: Vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kim kayıtlı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum" diye seslenerek vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kimin kayıtlı olduğunu sordu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:23
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CHP'li Karabat ''Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum'' diyerek seslendi: Vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kim kayıtlı

CHP'li Karabat: Vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kim kayıtlı
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CHP’li Özgür Karabat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların evinde ikamet eden bir ‘yabancı’ olup olmadığını nasıl öğreneceklerini adım adım açıkladı. Karabat çektiği videoda e-devlet sisteminde vatandaşların oturdukları konuttaki ikamet eden isimleri asıl bulabileceklerini söyledi.

Karabat vatandaşların ikinci evinde ve yazlıklarında seçmenin olup olmadığını kontrol etmenin yöntemini de paylaşırken ” Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum 2017’den bu yana yazlık konut sayısı açıklanmıyor. Peki vatandaşın yazlığında ve ya ikinci evinde kim kayıtlı? AKP bunu istemese de bunu görmenin dijital kurnazlığı var. buyurun izleyelim. ” ifadelerini kullandı.

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