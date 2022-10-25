CHP'li Karabat: Vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kim kayıtlı

CHP’li Özgür Karabat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların evinde ikamet eden bir ‘yabancı’ olup olmadığını nasıl öğreneceklerini adım adım açıkladı. Karabat çektiği videoda e-devlet sisteminde vatandaşların oturdukları konuttaki ikamet eden isimleri asıl bulabileceklerini söyledi.

Karabat vatandaşların ikinci evinde ve yazlıklarında seçmenin olup olmadığını kontrol etmenin yöntemini de paylaşırken ” Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum 2017’den bu yana yazlık konut sayısı açıklanmıyor. Peki vatandaşın yazlığında ve ya ikinci evinde kim kayıtlı? AKP bunu istemese de bunu görmenin dijital kurnazlığı var. buyurun izleyelim. ” ifadelerini kullandı.