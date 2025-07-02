CHP'li kurmaylardan operasyonlara tepki: Kaosu rutin haline getirmeye çalışıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
CHP'li kurmaylardan operasyonlara tepki: Kaosu rutin haline getirmeye çalışıyorlar

Kurultay davası ve belediyelere yönelik operasyonları değerlendiren CHP'li kurmaylar "Kaosu rutin haline getirmeye çalışıyorlar. İnsanlar yatsın kalksın CHP ile ilgili bir şey konuşsun isteyen bir iktidar var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın şaibe iddiası sonrası iptal istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçe belediyesine yönelik sürdürülen "yolsuzluk" soruşturmalarında çok sayıda yönetici gözaltına alınarak tutuklandı.

Dün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyon CHP'de büyük tepki ile karşılandı.

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Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP'li kurmaylar dava ve operasyon süreçlerini değerlendirdi.

"KAOSU RUTİN HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yaz boyu CHP’yi tartıştırmayı hedefleyen operasyonlarla karşılaşabileceklerini belirten CHP kurmayları, "Kaosu rutin haline getirmeye çalışıyorlar. İnsanlar yatsın kalksın CHP ile ilgili bir şey konuşsun isteyen bir iktidar var. Ülkedeki adaletsizlikler, ara zam bekleyen milyonlar; emekliler konuşulsun istemiyorlar. Bu yüzden her gün farklı şeylerle üzerimize geliyorlar" dedi.

Buna karşın Ankara ve İstanbul’da AKP döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili savcılıklara çok sayıda dosya teslim ettiklerini anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Ama karşımızda kazandığımız yerel seçimleri milat sayan, öncesine bakmayan bir yapı var" tepkisini gösterdi.

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