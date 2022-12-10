﻿CHP’li Suzan Şahin: Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermek bu kadar mı zor

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Görüşmelerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi üzerine, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin söz aldı.

“BU ÖVÜNÜLECEK DEĞİL, HESAP VERİLECEK BİR DURUM SAYIN BAKAN”

Suzan Şahin, “AKP’nin iş bilmez ekonomi yönetimi ile her güne zam haberi ile uyanıyor; zamla yatıyor zamla kalkıyoruz. Bugün ülkemizde 16 milyondan fazla kişi açlık sınırında; 48 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kişi başına milli gelirin 9 bin 592 dolar olduğu Türkiye’de bakanlığın kendi verilerine göre 2022 yılında sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 4 milyon 332 bini aştı. Toplam destek alan kişi sayısı 27 milyon. Dehşet bir sayı bu. Ülkenin 3’te 1’inin sosyal yardım alması ile bir de utanmadan övünüyorsunuz. Oysa bu övünülecek değil, hesap verilecek bir durum sayın Bakan. Aslında yönetemediklerinin ve ülkedeki yoksulluğun açıkça itirafı. AKP'nin taktiği belli, siyasi rant sağladıkları için yoksullukla mücadele etmek yerine, vatandaşı yardımlara yani kendilerine bağımlı kılmaz. Bu taktikle AKP'nin eseri giderek yoksulluk giderilemez, aile de güçlendirilemez” dedi.

“GÜÇLENDİRME İDDİASINI TAŞIDIĞINIZ KADINI DA GÜÇLENDİREMİYORSUNUZ”

CHP’li Şahin, “Aile, aile diyorsunuz, evlilik sayıları düşüyor. Boşanmalar artıyor günümüzde. Yarattığınız yoksullukla evlilik birliğini kurmak da zorlaştı. Çocuk bile yapamıyorlar aile içinde. Güçlendirme iddiasını taşıdığınız kadını da güçlendiremiyorsunuz. Çocuğu da engelliyi de koruyamıyorsunuz” dedi.

“MEB İLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ÇOCUKLARA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERMEK, SU SAĞLAMAK BU KADAR MI ZOR?”

Çocukların gıda sorunu yaşadığını ifade eden Şahin, “Çocuklar yatağa aç giriyor, okullarda açlıktan düşüp bayılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermek, ücretsiz su sağlamak bu kadar mı zor? Tabi yandaş doyurmak varken çocukları kim düşünsün. CHP’li belediyelerimiz, yiyecek desteği vereceğinde de karşı çıkıyor, kabul etmiyorsunuz" diye konuştu.

"MESELE BECERİKSİZLİKTEN DEĞİL, KADINI EVE HAPSETMEK İSTEYEN AKP ZİHNİYETİNDEN KAYNAKLI"

Kadınların iş gücüne katılımına ve çocukların eğitimine vurgu yapan Şahin, "Okullaşma oranı ile övünüyorsunuz. 866 bin kız çocuğu okulda değil sayın Bakan. Nerede? Okul öncesi çocukların eğitimi hem çocuk hem de kadınlar açısında çok önemli. Bu ülkede 13,3 milyon kadın çocuğunu bırakacağı bir yer bulamadığı için çalışamıyor. Kamu kreşleri sürekli kapatılıyor. Bakanlığınıza bağlı kreşler yetersiz. Yasal gereklilik olan iş yerlerinin kreş açma zorunluluğu denetlenmiyor. Özel kreşler el yakıyor. Böyle olunca kadınlar çocuklarla birlikte eve mahkûm ediliyor. Mesele beceriksizlikten değil, mesele kadını eve hapsetmek isteyen AKP zihniyetinden kaynaklı" dedi.

"ÜLKE GÜNDEMİNİ SARSAN 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İÇİN GÜNLERCE SUSTUNUZ"

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani aileyi, kadınları çok düşünüyorsunuz ya merak ediyorum, en az üç çocuk sipariş etmeyi bilen reisiniz neden üç tane mahallede de kreş sipariş etmiyor size? Okulda olması gereken çocuklar, cinsel istismara uğruyor. Ülke gündemini sarsan 6 yaşındaki kız çocuğu için günlerce sustunuz. Sonra insanidir, her toplumda olabilir ve siyasi değildir diyorsunuz. Sayın Bakan, çocuğun cinsel istismarı insani değil, insanlık dışıdır. En ağır çocuk hakkı ihlali olarak siyasi bir anlayışın sonucudur. Tıpkı kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri gibi politiktir. Mevcut siyasi iktidarın bakış açısını yansıtan ayrıştırıcı, ötekileştirici, yandaş kayıran, tarikat ve cemaatleri koruyup kollayan basiretsiz politikalarınızın bir ürünüdür."

"GEMİ GEMİ UYUŞTURUCU MADDE GELİYORSA BAKANLARI, BÜROKRATLARI UYUŞTURUCU BARONLARI İLE BOY BOY POZLAR VERİYORSA KİMSE UYUŞTURUCUDAN KURTARILAMAZ"

Şahin, "Ülkemizdeki bir diğer çocuk istismarı da çocuk işçiler. 2 milyon çocuk işçi, en temel hakkı eğitim hakkından yoksundur. Okula gidemeyip çalışıyor bu ülkede. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Meclis verilerine göre 2013'ten bu yana iş cinayetlerine kurban giden çocuk işçi sayısı en az 556. Sadece 2021'de Türkiye'de 62 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu utanç verileri için 'kader, fıtrat' demezsiniz İnşallah. Uyuşturucuya başlama yaşı 8'e kadar düşmüş durumda. 2021 verilerinde 6 bin 788 çocuk emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış. Bütçenin neresinde var bu çocukları uyuşturucudan kurtarmak. Gemi gemi uyuşturucu madde geliyorsa bakanları, bürokratları uyuşturucu baronları ile boy boy pozlar veriyorsa kimse uyuşturucudan kurtarılamaz" diye konuştu.