CHP'li Tanrıkulu'ndan TMO yetkilileri hakkında suç duyurusu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çiftçiye buğday ve arpa alımına ilişkin randevu vermediğini iddia ettiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: DHA
CHP'li Tanrıkulu'ndan TMO yetkilileri hakkında suç duyurusu

Sezgin Tanrıkulu, TMO yetkilileri hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklama yapan Tanrıkulu, TMO'nun yeterli depolama alanının olduğunu, kullanmadığını ve hasattan sonra randevu verilmediğini belirterek, "En az 1,5 aydır TMO, Diyarbakır'da buğday ve arpa hasadından sonra alım randevusu vermiyor. Taban fiyatının altında çiftçilerin ürünlerini satmasına neden oldu. Aracılar devreye girerek ton başına 300, 500 lira alarak erken randevu sistemini devreye sokmuşlar. Küçük çaplı çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda rüşvet, rüşvete aracılık, fiyatları etkileme ve görevi kötüye kullanma yönünden suç duyurusunda bulundum. Bir hukukçu, bir milletvekili olarak yetkililere sesleniyorum. Çiftçilere zamanında randevu verin, suç işlemeyin. Aracılara sesleniyorum; çiftçileri rüşvetle tehdit etmeyin" dedi.

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