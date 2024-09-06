CHP'li üyenin sözleri Meclis'i karıştırdı. AKP ve MHP'li üyeler toplantıyı terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li üyenin sözleri Meclis'i karıştırdı. AKP ve MHP'li üyeler toplantıyı terk etti

Kütahya Belediyesi Meclis toplantısında gerginler anlar yaşandı. CHP'li Meclis üyesinin eğitim sistemine yönelik sözleri AKP ve MHP sıralarında tepkiye neden oldu.

Osman Şenol -Kütahya / Yeniçağ

CHP'li Meclis üyesinin eğitim sistemini eleştiren sözleri Belediye Meclisi'ni karıştırdı.

Kütahya Belediyesi'nin Kütahyalı öğrencilere yapacağı yardımların görüşüleceği gündem maddesinin okunduğu sırada AKP Grup Başkanı Mahmut Aktaş CHP'li vekilin sözünü kesti.

CHP Meclis üyesinin "İktidarın çağ dışı manifestostosu olma özelliğini taşıyan Türkiye yüzyılı maarif modeliyle eğitime başlıyorlar" sözlerine AKP'li ve MHP'li Meclis üyeleri, “burası siyaset yeri değil icraat yeri burada siyaset yapmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi sonrası AKP'li ve MHP'li Meclis üyeleri Meclis salonunu terk etti.

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