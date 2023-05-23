CHP’li vekil esnaf gezisinde duyduklarına şok oldu. Küçücük çocuğun beynini böyle yıkamışlar

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna giderken siyasetin gündeminin merkezinde yine montaj kasetler ve algı operasyonları yer almaya devam ediyor.

"Yok artık" denilecek benzer bir olay Denizli'de meydana geldi.

CHP Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi esnaf ziyareti sırasında bir kuaför dükkanına girdi.

“KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA BURAYI PATLATACAKMIŞ”

Orada bulunan 10 yaşındaki küçük bir çocuk Ün'ü yanına gelerek "Kılıçdaroğlu kazanırsa burayı patlatacakmış." dedi.

Bu sözler karşısında çok şaşıran Sema Silkin Ün 'Kim öğretiyor böyle saçma şeyleri' diyerek çocuğa sarıldı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.