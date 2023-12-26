CHP'li vekilden Meclis'te deprem vurgusu

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada deprem yardımlarıyla ilgili sert ifadeler kullandı.

“BAŞARI, DEPREMDEN SONRA MİLYARLAR TOPLAMAK DEĞİLDİR!”

Deprem yardımlarının nereye harcandığının hesabını meclis kürsüsünden soran Yıldızlı, ''Deprem gerçeği gün gibi karşımızda duruyor. Henüz 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılamamışken, bilim insanları olası büyük depremlerin altını ısrarla çizmeye devam ediyorlar. Hatta çaresizliklerinden ekranlarda ağlıyorlar.

Peki biz gerçekten depreme hazırlık yapıyoruz muyuz ?

Bu bütçeleri sayısal çoğunluk ile meclisten geçirirken yarın bütçede deprem için de şunu yaptık diyebilecek misiniz ?

Yoksa, depreme önceden hazırlanmak yerine deprem sonrası para toplama kampanyasıyla, Türk milletinin duyarlılığı ve vicdanı üzerinden propaganda yaparak kendinizi mi avutacaksınız?

Değerli arkadaşlar, başarı depremden sonra milyarlar toplamak değildir, başarı deprem öncesi o milyarları nereye harcadığınızın hesabını verebilmektir.'' ifadelerini kullandı.

“DEPREM MAĞDURU EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depreminde mağdur olan EYT'liler hakkında da konuşan Yıldızlı, ''Deprem döneminde yaşanan büyük yıkımlar nedeniyle işe alımlar ertelenmiş, bir yerde çalışan vatandaşların SGK girişleri geç düzenlenmişti.

Vatandaşlar deprem koşullarından dolayı sigorta girişlerini takip edemezken birçok SGK evrağı da binaların yıkıntıları arasında kayıplara karışmıştı.

Prim günlerini doldurmuş ancak birkaç günle EYT’yi kaçırıp on beş yıl daha çalışmak zorunda kalan yaklaşık 150 bin vatandaşımız bu eşitsizliğin bir an önce çözülmesini istiyor'' dedi.