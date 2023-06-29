CHP'li vekilin oğlu da yurtdışına göçtü: Gitmemesi için çok uğraştım

Hayat pahalılığının bir örneği daha yaşandı. CHP'li vekilin oğlu da yurtdışına göçtü ve “ülkede demokratik bir ortam olmaması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle” yut dışına çıktığı ifade edildi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in oğlu Ozan Şevkin de yurtdışında yaşam kuran gençlerden. Ozan Şevkin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği İngilizce Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’den Avustralya’ya gitti.

‘GÜZEL BEYİNLER GİDİYOR’

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Şevkin, “Gençler aldıkları eğitimin karşılığını bulamadıkları için geleceklerini yurtdışında arıyorlar. Bu ülkenin değerleri, bu ülkenin yetiştirdiği güzel beyinler maalesef başka başka ülkelere yararlı olmak adına gidiyorlar. Bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor. Son 3 yılda 1 milyona yakın genç, geleceğini tamamen yurtdışında arar konumda. Ülkemizin daha iyi yönetilmesiyle bu çocukların buraya dönmesi mümkündü” dedi.

Şevkin, oğlu Ozan Şevkin’in ilk yurtdışına gitme kararı aldığında üzüldüğünü aktararak sözlerine şöyle devam etti:

“Hakikaten bu ülkenin gençleri kadar kendi oğlumun da böyle bir tercih yapmış olması beni çok çok üzdü. Konuştum, uzun konuştum. Gitmemesi için uğraşı verdim ama yaşanabilir 10 ülkeyi araştırmışlar, bizim bu güzel ülkemizden, iyi yönetilse dünya cenneti olan ülkemizde iyi yönetim olmadığı için, kendilerini demokratik bir ortamda hissetmedikleri için, daha iyi yaşam koşullarının olduğu ülkelere gitmek istediklerini ifade ettiler. Çok üzüldüm, hafta sonları, bayramlarda bir araya gelebildiğimiz büyük aile olmanın hazzını ben de yaşamak isterdim ama maalesef çocuklarımız yanımızda değil. Türkiye’deki pek çok anne gibi bu acıyı ben de yaşıyorum ne yazık ki. Seçim sonrası umutsuzluk gençler arasında yayılmış. Ama ben gençlerimize çağrı yapmak istiyorum buradan. Bu ülke hepimizin. Atatürk’ün bize, özellikle gençlere emanet ettiği bu ülkeye hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Umudu yeniden yeşertmeliyiz.”

‘BURNUMUN DİREĞİ SIZLIYOR’

Müzeyyen Şevkin, oğlundan uzakta yaşamanın zor olduğunu “Burnumuzun direği sızlıyor” diye anlattı. Şevkin, oğlu ile 5 yıldır telefon ile görüntülü olarak bayramlaştıklarını dile getirerek, “İsterdik ki bayramda koklaşalım, ona sarılalım. Onunla bu güzel, duygulu anları paylaşalım. Maalesef 5 yıldır bu olası hale gelmedi. Çok uzak çünkü. Uçakla bile 24 saat mesafede” dedi.