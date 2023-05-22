CHP’li Veli Ağbaba’dan şok açıklama. TSK'da Suriyeli subay

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Halk TV’de yaptığı açıklama şok etti. Veli Ağbaba, Suriyelilerin TSK’da subay olduğunu açıkladı.

CHP'li Ağbaba, canlı yayınında Suriyelilerin TSK ordusunda asteğmen, subay ve askerler olarak alındığını bilgisi olduğunu söyledi.

Veli Ağbaba’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“SURİYELİLER ŞU ANDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE SUBAY OLARAK GÖREV YAPIYORLAR”

“Bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Türkiye’de herkesin göz bebeği olan bir kurum var. Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin gözbebeğidir. Kimse onu tartışmaya açmaz. Ama aldığım ciddi duyum bir bilgi Suriyeli insanların asteğmen yapıldığı, asker yapıldığı, subay yapıldığını bilgisi biz de mevcut. Suriyeliler şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev yapıyorlar. İddia değil bir bilgi. İstiyorlarsa araştırılsın. Suriyeli vatandaşlar şu anda TSK’da subay olarak görev yapıyor. Hala anne ve babalarının bilgilerine bakarak görebilirsiniz kendi isimlerine bakarak görebilirsiniz. Milliyetçiliği yere göğe sığdıramayanlar askeri bile Suriyelilerden almış durumdalar.”