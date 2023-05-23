Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye

Editör: Ayşe Memiş

Seçimlere günler kala Suriyelilerin varlıkları tartışılmaya devam ediyor. Hükümetin açık kapı politikası nedeniyle yasal ya da kaçak yollardan milyonlarca Suriyeli ülkemize geldi.

Her gün yeni vukuatları da ortaya çıkıyor. Suriyeliler Türk liralarını ezdikleri, gece kulüplerinde eğlendikleri, sınırla ve ekonomiyle dalga geçtikleri videoları sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

TRAFİKTE SİLAHLA VİDEO ÇEKTİ

Yine sosyal medyada paylaşılan bir video dehşete düşürdü. "Ebu Yezan" adlı bir Suriyelinin araba sürerken camın önüne tabanca koyarak video çekti.

Daha geçen haftalarda Suriyeliler tarafından Canan Çimen ve Ada Uzkul tabancayla öldürülmüştü.

O anları paylaşmasının ardından tepkiler art arda geldi. Sosyal medyada “Bu kaçaklar silahı nereden buluyor?, Güvende miyiz? Bunlar nasıl ülkeye girdi” şeklinde tepkiler geliyor.

Video paylaşanın İstanbul’dan, Türkiye’den birçok videosu da bulunuyor.

İşte TikTok hesabı bu:

Öte yandan seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları ülkelerine göndereceğini açıklarken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını söyledi.

ÜMİT ÖZDAĞ DÜN DUYURDU: 3 GENCİ SURİYELİLER BIÇAKLADI

Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Kocaeli’de Suriyelilerin 3 Türk gencini bıçakladığı öne sürdü.

Özdağ, “Doktorun söylediğinde göre Suriyeliler bu işin eğitimini almışlar.” dedi.

Özdağ’ın paylaşımı şu şekilde:

Dün akşam Kocaeli Darıca Sırasöğütler Mahallesinde 3 Türk genci Suriyeliler tarafından bıçaklanmış. Doktorun söylediğinde göre Suriyeliler bu işin eğitimini almışlar. Normal bıçak yarası değilmiş. Tavır almak için kendi çocuğumuzun bıçaklanmasını beklemeyelim.