CHP’liler partiyi kimin kurduğunu unutmamalı

Özgür Özel, sevinç gözyaşlarını zor tutarak, bir ara gözyaşlarını akıtarak seçim gecesi geç vakitte ekranların karşısına çıktı.

Bir yere etnisiteyi sıkıştırması gerekiyordu. CHP’nin mahallî seçimde birinci çıktığı bir günün gecesinde “Kürt demokrat” sözünü, konuşmasının arasına bile bile kattı. Bu sözünü o gece sonraki konuşmalarında da tekrarladı.

Ne maksatla konuşursa konuşsun, ardından Türkiye’yi bir bütün olarak göstersin, “al bayrağımız” desin, etnisiteyi öne çıkarmanın kimileri için ne mana taşıdığını hesap etmek gerekmez mi?

Bir etnisiteden bahsediyorsan, bir talep varsa, onu da dikkate almak zorundasın. Şu anda etnisite adına silaha sarılanların talepleri bölünmektir. Bu idrak edilmeli.

Siyasîlerimiz, Diyarbakır’a gittiklerinde, mutlaka PKK’nın taleplerini gözeterek konuşurlar. Nereye gittiklerini sanıyorlar! Orası Türkiye’nin vilâyeti değil mi? Adı üstünde Türkiye’nin vilâyeti!

Özgür Özel de CHP’de genel başkanlık yarışına girdiği sırada CHP’nin Diyarbakır kongresine katılmış, kürsüye çıkmış, fikri malûm CHP’nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu öve öve bitirememiş, sözü etnisiteye getirmişti:

“Biz, Kürtlerin kimliğine, dillerine, kendilerini ifade etmelerine ve her türlü ayrımcılığa karşı, uğradıkları her türlü haksızlığa karşı, Kürt sorununu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek, bu yolda yürümek üzere söz veriyoruz arkadaşlar. Söz veriyoruz.” (6 Ekim 2023)

Bu ifadeler bir meseleyi halletmek değil, bir mesele üzerinden ayırıma gitmektir.

Söylediklerinin hepsini Ak Parti denedi. Hatta Dolmabahçe Sarayı’nda Abdullah Öcalan’ın adına “mutabakat metni” bile imzalandı. Sonuç? Büyük çatışma.

DEM’in Güneydoğu’da belediye başkanlığı kazanmasına çılgınca alkış nereden geldi? PKK’nın ABD’nin kanatları altında bize silah doğrulttuğu Suriye’nin Kuzeyi’nden. Özellikle Kamışlı’da sevinç çığlıkları atıyorlardı.

Şu da akla gelir: Özgür Özel “Kürt Demokrat” derken neyi kastetti?! Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’ni mi, yoksa Barzanistan Demokrat Partisi’ni mi? Barzanîlerin de Türkiye’de uzantıları var. Onun için soruyorum. Bizdeki Kürdistan Demokrat Partisi 2014’te kurulmuştu. 2019’da açılan kapatma davası sürüyor.

Özgür Beyimiz neden böyle bir ayırıma girdi? Bütün Türkiye’ye hitap eden parti, etnisiteyi öne çıkararak konuşabilir mi? Başka etnisiteler de var... Onlar da oy kullandılar.

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DEM Parti’nin Van’da gösterdiği aday yüzde 55’le seçimi kazandı ama onun geçmişte vukuatı varmış. Onun seçilmesi kabul edilmedi, ikinci çıkan Ak Parti adayı başkan ilân edildi. Ama sonra Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla DEM Parti’nin adayına mazbatayı verdi. Hak yerini buldu. Evet, hak yerini buldu. Mevcut kanunlar ne diyorsa o uygulanmalı. Adam PKK’ya destekten üç yıl ceza almış. Cezası bitmiş. 27 Mart 2023’te bütün haklarını geri almış. Hâliyle aday oluyor. Adalet Bakanlığı, baktı Ak Parti Van’da geride; seçimi kaybedecek, 29 Mart 2024 Cuma günü, mesainin bitişine beş dakika kala Diyarbakır Savcılığı’na “Süre yanlış hesaplanmış, Zeydan’ın haklardan yasaklılığı devam ediyor.” diye yazı gönderiyor. Mahkeme de “Yasaklılığı sona ermiştir.” kararını kaldırıyor.

Adalet Bakanlığı’nın müdahalesinin siyasî olduğu belli. DEM Partili diye yasak getirilecekse, önce parti kapatılır, sonra bakılır, yasak getirilecek mi? DEM Parti dedikleri PKK-aşırı sol ortaklığıyla kurulmuş bir parti. Ama, insanlarımızda “asabiyet” duygusu, yıkıcılığı, bölücülüğü bile desteklemeye itekliyor.

İster asabî bağlılıkla ister ideolojik körlükle ister ülkemize göz dikenlerin ajanlarının kesif çabasıyla seçim kazanılsın, devleti yönetenler, neticeye razı olmak mecburiyetindeler. Eğer ki; bölücülük aldı başını gidiyor ülkenin bölünmez bütünlüğü esasına dayalı, kanunlar işletilir ve seçilenler için bu kanunlar uygulanır.

DEM’den önce HDP vardı. 2019 seçimlerinde 2.703.595 oyla 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediyenin başkanlığını kazanmıştı. HDP’nin kazandığı 65 belediyenin 48’ine kayyım getirildi.

HDP’nin yerine alan DEM Parti, bu seçimde, 2 milyon 609 bin 802 oyla 3 büyükşehir, 10 il, 65 ilçe ve 7 belde kazandı. Toplam kazandığı belediye 82. Oy toplamı ise 2 milyon 609 bin 802.

PKK uzantısı partiler, her defasında örgüte destek vermiştir. Devletin yapacağı iş, sıkı takiple, yanlışlıklarını, yıkıcılıklarını, bölücülüklerini gördüklerinde ümüklerine çökmek. Seçilmişin önüne geçmek, “adalet” içinde gösterilemez.

CHP Türkiye’nin birinci partisi artık. Bütüncü değil, parçacı çaba, geriye saydırır.

Seçim gecesi, zafer konuşmalarına etnisite bilerek katılıyorsa, bunun tehlikesi de göze alınıyor demektir. Göğüsleyebilecek mi?

CHP yönetiminin partiyi kimin kurduğunu hatırlamaya şiddetle ihtiyaçları var.