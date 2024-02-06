CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez tutuklandı

iddiaya göre Sönmez, 2 Şubat'ta partisinin ilçe binasına çaycı olarak işe alınan 19 yaşındaki B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu.

Kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Sönmez'den şikayetçi olan B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim Sönmez, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım." dedi.

Şikayet sonrası gözaltına alınan 49 yaşındaki Sönmez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP İl Başkanı Abdullah Atik, konuta ilişkin yaptığı açıklamada B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü

Atik, "Parti ile ilgili bir durum değil. Sönmez, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" ifadelerini kullandı.