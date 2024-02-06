CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Kaynak: DHA
CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı
CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez, ilçe binasında, çaycı olarak işe başlayan B.D. adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez tutuklandı

iddiaya göre Sönmez, 2 Şubat'ta partisinin ilçe binasına çaycı olarak işe alınan 19 yaşındaki B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu.

Kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Sönmez'den şikayetçi olan B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim Sönmez, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım." dedi.

Şikayet sonrası gözaltına alınan 49 yaşındaki Sönmez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP İl Başkanı Abdullah Atik, konuta ilişkin yaptığı açıklamada B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü

Atik, "Parti ile ilgili bir durum değil. Sönmez, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı Gündem
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı
Otomobil takla attı, sürücüsü bulunamadı Yaşam
Otomobil takla attı, sürücüsü bulunamadı
Cumhurbaşkanı ATATÜRK deprem bölgesinde 10 gün kaldı, bölgede 2 ayda neler yaşandı Yazarlar
Cumhurbaşkanı ATATÜRK deprem bölgesinde 10 gün kaldı, bölgede 2 ayda neler yaşandı
Hatay'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı Yaşam
Hatay'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!" Video
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"
Okan Tüysüz “Marmara için süre doldu” diyerek uyardı: İstanbul’da 70-80 bin yapı çökecek Gündem
Okan Tüysüz “Marmara için süre doldu” diyerek uyardı: İstanbul’da 70-80 bin yapı çökecek