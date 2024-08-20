CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da kanun da himaye etmez" dedi.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi’nden oluşan muhalefet partilerinin yaptığı başvuruyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü toplandı. Muhalefet partileri ve AKP grubu Meclis’te hazır bulunurken, MHP ise toplantıya katılmadı. AKP'li Alpay Özalan'ın, TİP'li Ahmet Şık'a saldırmasıyla çıkan kavganın gölgesinde yapılan oylama sonucunda, Can Atalay ile ilgili genel görüşme açılması, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP'DEN YENİ HAMLE

Oturum sonrası TBMM, 1 Ekim’e kadar tatile girerken, CHP'den Can Atalay konusunda yeni bir açıklama geldi. MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için meclis genel kurulunun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Bu konuda Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızın detaylarını siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

"SUİSTİMALİ ANAYASA HİMAYE ETMEZ"

CHP'nin yeni bir girişimde bulunulacağına yönelik açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, "Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz" ifadelerini kullandı.