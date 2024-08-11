CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Öne çıkan 3 talep

CHP tüzük kurultayı süreci, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici'nin yaptığı tüzük komisyonunun çalışmalarıyla devam ediyor. Komisyon, parti teşkilatlarından, üyelerden, hukukçulardan, siyaset bilimcilerden öneriler alırken dünyadaki parti tüzüklerini de incelemeye alıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENECEK Mİ?

Tüzük kurultayında öne çıkması beklenen gündem maddelerinden bazıları ise cumhurbaşkanı adayı, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi.

Öte yandan, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem kısıtlaması getirilmesi de gerçekleştirilecek kurultayda değerlendirilecek.

Tüzük kurultayında, üye iradesine öncelik verilerek genel başkanın, partinin tüm üyeleri tarafından seçilmesi de gündemde olacak.

PM ÜYE SAYISI ARTIRILACAK

Kurultayda masada olacak diğer bir başlık ise partinin en üst karar organı olan Parti Meclisinin (PM) her şehrin büyüklüğüne göre, en az bir temsilcisinin olduğu düzene kavuşturularak üye sayısının yukarı çekilmesi olacak.

CHP tüzük kurultayında, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel Başkanlıklarının istediği "eşit temsil" uygulaması da istenecek. Kadın, genç ve engelli vatandaşların parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin yükseltilmesini amaçlayan eşit temsil için, "fermuar sistemi" delegelerin takdirine bırakılacak.