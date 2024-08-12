CHP’ye ‘para sayma’ soruşturması: Para ve binanın hazineye geçmesi istendi

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP’ye ‘para sayma’ soruşturması: Para ve binanın hazineye geçmesi istendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Savcılık, usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alındığı belirtilen taşınmazın hazineye devredilmesi ve paraların da hazineye aktarılması yönünde talepte bulundu.

Gazeteci Nedim Şener ve GriTV Yayın Yönetmeni Zihni Çakır tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı CHP’lilerin bir ofiste bavuldan çıkardıkları balyalarca parayı saydığı iddia edilen videoyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddiasıyla, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, danışmanı Melih Morsümbül, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP eski İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

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İddianamede, Canan Kaftancıoğlu ve diğer 21 kişinin Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, savcılık, 'usulsüz toplanan paralarla satın alındığı' öne sürülen taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesini ve paraların hazineye devrini talep etti.

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