CHP'nin içine hangi tarikat sızdı. Ünlü polis muhabiri Alptekin Aydoğan'dan CHP'yi karıştıracak iddia

Muhalefet kanadının genel seçimleri bir kez daha kaybetmesiyle, muhalif kesimin CHP’ye tepkileri ve eleştirileri devam ederken ünlü polis muhabiri Alptekin Aydoğan, CHP'yi karıştıracak iddia ortaya attı.

CHP’nin parti içinde ve belediyelerde mezhepçilik yaptığı iddiaları daha önce de birçok kez tepkilere neden olurken bu kimselerin “Anacılar” isimli bir tarikat olduğu belirtildi.

Alptekin Aydoğan, YouTube sayfasında paylaştığı videoda Süheyla Öyken isimli bir kadının Pir olarak görüldüğünü ve müritlerinin onu şifacı olarak gördüğünü söyledi.

Bu söz konusu tarikatın 80’li yıllardan beri örgütlendiği ve sonrasında da CHP içine sızarak CHP’de etkin bir güç olduğu iddia edildi.

CHP İÇİNDE “ANACILAR” TARİKATI

Aydoğan, CHP içine sızan tarikata dair şu ifadeleri kaydetti:

Seçimi kazanamamanın faturası Cumhuriyet Halk Partisi’ne kesildi ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanıp kazanmamakla bir derdi yok. Oradaki dert Cumhuriyet Halk Partisi’ni kim yönetiyor?

Bildiğim kadarıyla CHP içinde 10 tane farklı grup var. Ama ilginç bir grup çıktı. Geçen gün tesadüfen şahit olduğum bir sohbette bir tarikattan bahsedildi. Bu tarikatın CHP yönetiminde söz sahibi olduğu ve genel merkez dahil her alanda örgütlendiklerini duydum. İlk önce yadırgadım ama sonra 2 gün boyunca konuyu araştırdım.

SİNCAN KONGRESİ’NDE TARİKATÇI MÜDAHALESİ

Kulis bilgisi araştırırken örneğin; Sincan’da 3 Eylül tarihinde bir kongre gerçekleşecek. Sincan ilçesinde bu tarikata mensup grup belli bir delege potansiyeline sahip olduğundan 2 adayla da pazarlık yapmaya kalkmış ve adaylardan birisi de bunu kabul etmiş. Bu tarikatın temsilcisi olan bir kadın ismi Nurcan Özkök. Kadının sosyal medya hesaplarını taradım ve iddiaların doğru olduğunu gördüm. Tarikata mensup bu kişiler CHP içinde örgütlenmişler, 80 kadar delegeye sahipler ve adaylardan birisiyle anlaşmışlar. Bunu da sosyal medya hesaplarından açıkça deklare etmişler.

ŞİFACI OLDUĞUNA İNANILAN ZÖHRE ANA

İlginç olan şu ki bu tarikat birkaç tane ilçede etkili olan küçük bir tarikat değil. CHP genel merkezinde de Ankara İl’de de etkililer. CHP’de aktif siyaset yapan herkes bu tarikatı biliyor ama sadece sıradan CHP’liler bu tarikatın farkında değiller. Bu tarikat nedir diye bir araştırma ihtiyacı hissettim. Araştırdığıma göre; tarikatın kurucusu 1957 yılında Yozgat’ta doğmuş ve 2020 yılında vefat etmiş Süheyla ÖYken isimli bir hanımefendi. Süheyla Öyken, 1971 yılında ailesi ile birlikte Ankara’ya göç ediyor, Mamak ilçesinde yaşamaya başlıyor. İlkokul mezunu ama ne olduysa 10 Kasım 1982 yılında bir şey oluyor. Gece rüyasında bir ermişi görüyor ve o gün kendisinin Hakk’a erdiğini iddia ederek evliya olduğunu söylüyor. Taraftarlarına göre de alevi inancına göre yani Pir olarak kabul ediliyor. Ehl-i Beyt’in son evliyası olarak da lanse ediliyor. Süheyla Öyken, evliya olduğunu açıkladıktan sonra Zöhre Ana ismini alıyor ve artık bu isimle anılıyor. Onun müritlerine de “Anacılar” deniyor. Cemevi içerisinde gittikçe örgütlenmeye başlanıyor. Kendisi evliya olduğu için şifa gücü olduğunu çevresine yayıyor. Felçlileri ayağa kaldırıyor, dilsizlerin dilini açıyor, körlerin gözünü açıyor ve birçok hastalığa şifa verdiğini söylüyor. Tarikatın merkezi de insanların sürekli gittiği bağış yaptığı, kurban kestiği ve duvarlarını öptüğü bir yer haline geliyor. 1998 yılında şikayetler üzerine muska, üfürükçülük gibi suçlardan dolayı şikayet ediliyor ve 1 yıllık bir ceza alıyor.

ZÖHRE ANA, KILIÇDAROĞLU’NU BİRÇOK KEZ ZİYARET EDİYOR

İlgimizi çeken kısım ise şu; 2018 yılında CHP’ye gelip katılım sağlıyor ve Kılıçdaroğlu’nu makamında birçok kez ziyaret ediyor.

Bu tarikatın mensuplarının en önemli özelliklerinden bir tanesi Atatürk kelimesini ağızlarından hiç düşürmemek. Hatta ileri giderek Zöhre Ana ve Atatürk fotoğraflarını hep bir arada kullanıyorlar.

Zöhre Ana, 2020 yılında vefat ediyor ama müritleri onun ölmediğini, gelinliğini giyerek göğe yükseldiğini düşünüyorlar.

CHP, tarikatlar konusunda iktidarı çok eleştiriyor ama insan düşünmeden edemiyor 28 Mayıs tarihinde CHP iktidara gelmiş olsaydı acaba Sağlık Bakanlığı’nda bu “Anacılar” mı etkili olacaktı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin özünde tarikat ve cemaatlere karşı olmak varken kendi içerisinde böyle bir tarikatın örgütlenmesine nasıl izin verebiliyor? Bunu anlamış değilim.

Atatürk, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kanununu çıkarırken Sünni olanlar kapatılsın Alevi olanlar kalsın gibi bir şey yapmadı. Hiçbir tarikata taviz vermedi.

CHP’nin AKP’den örnek aldığı şeylerden birisi de parti hakkında yapılan olumsuz haberlere kör, sağır ve dilsizi oynamayı çok iyi biliyorlar.

Her defasında tarikatlara karşı çıkan Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Engin Özkoç ve Faik Öztrak bakalım nasıl bir açıklama yapacaklar?

Sincan Kongresi’ni de yakından takip edeceğim. Seçimi tarikatçılar mı kazanacak yoksa CHP’liler mi?