Sen işten korkma iş senden korksun atasözünün anlamı nedir?

Sen işten korkma iş senden korksun atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çalışmaya ve görevlere istekli ve hevesli yaklaşılması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Kişiyi bir işi yapmaya motive etmek amacını taşır.

Bir kişinin istediğinde başaramayacağı iş olmayacağını belirtirken kullanılan, başarının istemekten geçtiğini betimleyen bir atasözüdür.

SEN İŞTEN KORKMA İŞ SENDEN KORKSUN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İş görüşmesinde çekinip utanmana gerek yokki, en nihayetinde onlar da birer insan ve onların yaptığı işi bittabi sende yapabilirsin. Güven kendine sen işten korkma iş senden korksun."