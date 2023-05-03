CHP'nin seçim aracı yandı. Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

İstanbul'un Silivri ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim aracı yandı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Edinilen bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi'nde CHP ilçe başkanlığına 100 metre uzaklıkta park halinde bulunan araç, gece saatlerinde yandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yanan seçim minibüsü söndürülürken, olay yerine terörle mücadele şube ekipleri de geldi.

Kundaklama şüphesi nedeniyle araçta inceleme yapılırken, yangının çıkışı nedeni ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.