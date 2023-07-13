CHP'nin sel ve heyelanlarla ilgili araştırma önergesi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

CHP’nin Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve heyelan felaketinin araştırılmasıyla ilgili TBMM’ye verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Türkiye diğer afetler gibi sellerin de sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Ama siyaset kurumuna düşen görev doğayla inatlaşmadan, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Elbette afetler olacaktır ancak olumsuz etkileri azaltmak, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğudur. Bunun için ihtiyacımız olan, güçlü bir siyasi irade ve bilime dayalı yol haritasıdır" dedi.

"Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki, siyaset kurumu bu konuda sınıfta kalmıştır. Siyaset kurumu, görevini yerine getirememiştir" diyen Torun, "Şunu açıkça söyleyelim: Biz iktidarın ihmalinin faturasını, vatandaşın canıyla ödediği bir düzeni kabul etmiyoruz. Ve bir an önce harekete geçilmesi için kendi irademizi ortaya koyuyor, hep birlikte bir çözüm yolu bulmak istiyoruz" diye konuştu.

"SADECE TABELA DEĞİŞTİREREK SORUNLARI ÇÖZEMEZSİNİZ"

Torun açıklamalarına şöyle devam etti:

"Karadeniz’de geçen hafta yaşadığımız seller, şehirlerimizin afetlere karşı çaresizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sürekli iklim değişikliğini konuşuyoruz. Yağışların şiddetinin ve sıklığının arttığı, bunun sonucunda, sel, taşkın ve heyelanların meydana geldiği acı bir tabloyu hep beraber yaşıyoruz. Bilim insanları, iklim krizinin artarak devam edeceği konusunda uyarı üstüne uyarı yapıyor. Peki siz iktidar olarak, ne yapıyorsunuz? Kendinize sorun, ‘kader’ demekten, ‘kaçınılmaz felaket’ demekten başka hangi adımı atıyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismine ‘İklim Değişikliği’ eklemekten başka hiçbir adım atmadınız. Sadece tabela değiştirerek sorunları çözemezsiniz."

"SORUMLULUKTAN KAÇIYORSUNUZ”

"Doğayla inatlaşmaya devam ediyorsunuz. Dere yataklarındaki yerleşimler için adım atmıyor, riskli yapıları imar aflarıyla yasal hale getiriyorsunuz. Çarpık kentleşmeye karşı, kafanızı kuma gömüyorsunuz. Derelerin ıslah edilmesi mecburiyeti varken, sorumluluktan kaçıyorsunuz. Karadeniz’de yaptığınız yollar her yağışta çöküyor. Yeni yolları ve menfezleri de tekniğine uygun yapmıyorsunuz. Sayıştay’ın 2022 tarihli Taşkın Risk Yönetimi Raporu’na bakın. Karadeniz Bölgesi’ndeki sadece 7 ilde, 4 bin 805 yapı dere yatağına inşa edilmiş. Ordu’da 129 yapı dere yatağında, risk altında. Soruyorum: 1 yıl geçti, bu yapılar için hangi adımı attınız?"

“NERDE BİR AKAN SU GÖRSENİZ ÖNÜNE HES KURDUNUZ”

‘Su Akar Türk Bakar’ dediniz, nerde bir akan su görseniz önüne HES kurdunuz. Açık söyleyeyim: Adına türküler yakılan o derelerimizin dili olsa, ‘bu iktidardan utanç duyuyorum’ diyecektir. Allah aşkına, alınacak tedbirler varken bu acıları yaşamak Ordu halkına reva mıdır? Hemşerilerime de seslenmek isterim: Size ‘kader’ diyorlar. Evet depremi engelleyemeyiz ama dayanıklı yapılar inşa edebiliriz. Yağışları engelleyemeyiz ama şehirlerimizi dirençli hale getirebiliriz. Tedbir almak varken kadere sığınmak, sorumluluktan kaçmaktan başka bir şey değildir. Bakın, çabuk unutuyoruz. Daha 2 yıl önce, Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki sellerde 97 insanımızı kaybettik. Çözüm iradesini CHP olarak biz taşıyoruz. Eğer iktidar olarak siz de bu acılar yaşanmasın diyorsanız, artık harekete geçersiniz. Unutmayın; eğer önlem almazsanız, yaşanacak her acının vebalini boynunuzda taşıyacaksınız.” (ANKA)