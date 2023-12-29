CHP’nin Üsküdar adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa süre kala adaylar yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

CHP şimdiye kadar 15’i il olmak üzere 351 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı. Gözlerin çevrildiği İstanbul’da ise Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İlçelerde ise adaylar merakla bekleniyor. Şimdiye kadar yalnızca Fatih ve Pendik ilçelerinin adayları açıklandı. Fatih’te Mahir Polat, Pendik’te ise Tarık Balyalı aday oldu.

ÜSKÜDAR’DA İMAMOĞLU’NUN DESTEKLEDİĞİ ADAY ÇIKACAK

Kalan ilçelerin adaylarının kısa sürede açıklanması beklenirken Üsküdar’da kıyasıya bir yarış yaşanıyor. 2 ismin ön plana çıktığı Üsküdar’da Sinem Dedetaş ve İbrahim Özkan isimlerinden biri aday olacak. Ancak birinin ismi daha ağır basıyor.

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre, Sinem Dedetaş’a CHP tarafından Üsküdar’da adaylık sözü verilmişti. Hatta aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İYİ Parti’nin İBB Grup Başkanvekiliyken, yaşadığı ayrılık sonrası ortaya İbrahim Özkan ismi de çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul adaylığını destekleyen ve bu uğurda İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan’ın, yaptığı bu ‘fedakarlıktan’ dolayı, adaylık için özellikle istediği Üsküdar’da İmamoğlu’ndan tam destek aldığı ortaya çıktı.

Böylece CHP'nin Üsküdar'da çok büyük bir değişiklik olmazsa İbrahim Özkan'ı aday çıkaracağı belli oldu.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

1975 Trabzon doğumlu olan İbrahim Özkan, Endüstri mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Yangın ve Afet Yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yaptı.

2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.

2017 yılında İYİ Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra İBB Grup Başkanvekili görevine getirildi.

Ancak geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’nin 2024 yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ adaylarla girme açıklamasına karşı çıkarak, Ekrem İmamoğlu ile ‘arka kapı diplomasisi’ yaptığını söyleyerek partisinden istifa etti.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı.

Denizcilik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile ar-ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.

2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Son olarak, İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sinem Dedetaş, CHP Üsküdar Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu sebebiyle görevinden ayrılmıştır.