CHP’nin açıklanacak İstanbul adaylarının listesi sızdı. Yeniçağ açıklıyor

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin açıklanacak İstanbul adaylarının listesi sızdı. Yeniçağ açıklıyor
CHP’nin İstanbul için açıklayacağı isimlerin listesi belli oldu. İsimler için son kararın ise Parti Meclisinde alınacağı belirtildi. Yeniçağ açıklıyor...

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerde aday açıklama hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda CHP’de bazı bölgelerde adaylarını belirginleştirmeye başladı.

CHP’nin İstanbul belediyeleri için açıklayacağı isimlere ise Yeniçağ ulaştı.

Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre; adayların büyük ölçüde belli olduğu ve listenin parti meclisine sunulacağı öğrenildi.

Listenin son halinin ise parti meclisinde yapılacak görüşmelerden sonra netleşeceği belirtiliyor.

CHP'NİNİSTANBUL ADAYLARI

İşte Yeniçağ’ın ulaştığı CHP’nin İstanbul adayları listesi:

Adalar: Ali Ercan Akpolat
Bahçelievler: Yüksel Yalçın
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Çatalca: Gökay Savaşan
Çekmeköy: Can Gebetaş
Eyüpsultan: Emir Sarıgül
Güngören: Temel Akoç
Maltepe: Onursal Adıgüzel
Ataşehir: Battal İlgezdi
Silivri: Bora Balcı
Beyoğlu: Hüseyin Aslan
Avcılar: Gülay Yedekçi
Şişli: Emrah Şahan
Beşiktaş: Merve Özpolat / Nasuh Maruki
Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı
Küçükçekmece: Kemal Çelebi
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Sarıyer: Şükrü Genç
Sancaktepe: Alper Yegin
Başakşehir: Kazım Özeren
Bağcılar: Cem Kılıç
Esenyurt: -
Sultangazi: -
Beykoz: -
Sultanbeyli: -

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