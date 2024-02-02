CHP’nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş’tan eleştirilere yanıt: Tartışılacak aday değilim ama maalesef CHP'de fazla demokrasi var

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TGRT Haber'de konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Savaş, yeniden aday gösterilmesine yönelik tepkilere, "Birileri 'ben aday olayım' diye benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar" yanıtını verdi.

Seçimi kazanacağı konusunda iddialı konuşan, "Hatay'da bana 10 puan yaklaşan varsa gelsin aday olsun" dedi.

Kendisinin tartışılacak bir aday olmadığını savunan Savaş, ‘CHP’de fazla demokrasi’ olmasından yakındı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açıklamaları şu şekilde:

“HATAY'I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ADAY OLDUK”

"Biz Kemal Bey'i destekleyen taraftaydık. Özgür Bey'i de destekleyen taraf da vardı. Bizi onore eden açıklamaları da oldu. Yapılan 4 ankette önde çıktık. Beni tekrar seçmen beni onurlandırdı. Şu bir gerçek ki; Biz Hatay için ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk.

“MAALESEF CHP'DE FAZLA DEMOKRASİ VAR”

Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP'de fazla demokrasi var. Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay'ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.

“İKTİDAR PARTİSİNDE BİR, BİZDE HERKES KONUŞUYOR”

Parti disiplini olması lazım. İktidar partisinde bir kişi konuşuyor, bizde de herkes konuşuyor. Aslında bunun ortası bulunması lazım. Ben aday adaylığı sürecimde Genel Merkez'e sadece bir defa 'hayırlı olsun' ziyaretine gittim. Genel Başkanımız 'geçmiş olsun' ziyaretine geldi. Hatay'dan ben Ankara'daki olayları çok yakın takip edemiyorum. Bizde bu konular çok rahat konuşuluyor."