Hataylı depremzededen İmamoğlu'na "Lütfü Savaş" tepkisi: Sen bizim evladımızsın ama onu asla istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

İmamoğlu'na ziyareti sırasında bir yurttaşın söyledikleri dikkat çekti.

Depremzede kadın, CHP'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyledi.

Savaş'ın ‘yakın akrabası’ olduğunu belirten yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizi yuhlamıyoruz. Sen bizim evladımızsın. Ama o Lütfü Savaş'ı asla istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı. İstemiyorum."