CHP'nin yol haritasını Özgür Çelik duyurdu! Kurultay davası ertelendi

CHP'nin merakla beklenen 'şaibeli' olduğu iddia edilen kurultay davasında bugün karar çıktı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi. Yerine 'kayyum' atanan Özgür Çelik'ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmanın 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından açıklama yapan yerine mahkeme kararıyla yerine Gürsel Tekin'in atandığı, Özgür Özel'in "kararı tanımıyoruz" dediği İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, davanın reddini beklediklerini söyledi.

Çelik'ten, mahkeme kararıyla ilgili "Beklentimiz davanın reddiydi. Ancak bu süreçte hem olağan hem olağanüstü kongrelerimizi, olağanüstü kurultayımızı yapacağız" açıklaması geldi.

"GERÇEK SORUNLARA ODAKLANACAĞIZ"

"Türkiye’nin gerçek sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz." diyen Çelik "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde toplumun sorunlarına çözümler üretecek bir iktidar programı hazırlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP, 900'ün üzerindeki delege imzasıyla, mutlak butlan ihtimaline karşı 21 Eylül için olağanüstü kurultay başvurusu yapmıştı.

Özel, kongreye ve mutlak butlan kararı olasılığına işaret ederek "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur" demişti.

