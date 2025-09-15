Ahmet Hakan dava sürerken 'kurultay' davasının sonucunu açıkladı! Sosyal medya onu konuşuyor

Türkiye'de gözler CHP'nin 'kurultay' davasına kilitlenmişken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın, konuyla ilgili bugünkü köşe yazısı da dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Hakan, sosyal medyada sıkça dile getirilen "Kılıçdaroğlu ile Özel’in yarıştığı son kurultayda… Kılıçdaroğlu’na darbe yapıldı." iddialarını hatırlattı.

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

Hakan, "parayla kurultay satın alındı” tezi kanıtlansa bile parti tabanının umurunda olmayacağını belirtti.

"YENİ YÖNETİMİ SÜPER BENİMSEMİŞ DURUMDALAR"

Seçmenin Kılıçdaroğlu’ndan fena halde sıkıldığını vurgulayan Hakan "Yeni yönetimi süper benimsemiş durumdalar." ifadelerini kullandı ve Mutlak butlancıların kazanma şansının sıfır olduğunu kaydetti.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Hakan'ın tutukluluğu devam eden Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalar yapması da dikkat çekti.

İmamoğlu’nu “aceleci” olduğunu söyleyen Hakan, İmamoğlu'nu "Doğru dürüst belediye başkanlığı yapmadan cumhurbaşkanlığına konsantre oldu, partiyi ele geçirmek için belediye imkanlarını kullandı" diyerek suçladı.

İktidara yakın yazar, İmamoğlu için "Şartların olgunlaşmasını beklemeye tahammülü olmayan, kariyerinin zirvesine kestirmeden gitmek isteyen biri" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU PARTİYİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI" SUÇLAMASI

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hedefi nedeniyle CHP içinde agresif bir tavır sergilediğini öne süren Ahmet Hakan, "Fırsatını bulduğunda hemen partiyi ele geçirmeye çalıştı, belediye imkanlarını bu yolda kullanmaktan çekinmedi" dedi.

Hakan, kulislerde gündem olan oy satın alma iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Hakan "Tüm bu şaibe ve şikayetlerin kaynağı İmamoğlu’nun aceleciliği" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İmamoğlu eski solculardan olsaydı, fraksiyonu belliydi: Kesin ‘Acilci’ olurdu" benzetmesi de dikkat çekti.

İktidara yakın Ahmet Hakan'ın yazısı sosyal medyada gündme olurken, vatandaşlar 'kurultay davasının sonucunu şimdiden duyurmuş' yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

