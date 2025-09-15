CHP'li Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davasında yeni gelişme

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin kilitlendiği CHP Kurultayı davasında mahkeme tedbirsiz bir şekilde duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

BİR ERTELEME KARARI DA CEM AYDIN HAKKINDA

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ettiği iddiasıyla görülen davadan da karar çıktı. Aydın'ın davası 28 Kasım saat 10.00'da ertelendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle yargılanıyor. Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

