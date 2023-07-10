CHP'nin yurt dışı örgütlenme planı açıklandı

CHP Yurtdışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Almanya’daki CHP birlikleriyle Köln’de bir araya geldi.

"HEPSİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ"

Tahsin Tarhan, 8 Temmuz'da yapılan toplantıda birlik başkanlarının çalışmaları, seçim dönemi yaşadıkları aksaklıklara ilişkin yaptıkları sunumları dinledi. Cumhuriyet'in haberine göre; partisinin son seçimlerdeki çalışmalarını yorumlayan Tarhan, “Yurtdışı oylarında istediğimiz sonuçları alamadık. Almanya’da büyük bir fark yedik. Ancak sandığa gitme oranı Almanya’da yüzde 50. seçmenin yarısı oy kullanmamış. Bu konunun üzerine gitmemiz gerekiyor” dedi.

Yurtdışı birlikleri için kongre kararı alındığını belirten Tarhan, “Almanya’da 18 birliğimiz, 3 temsilciliğimiz bulunuyor. Bir federasyon biçiminde hepsini tek çatı altında toplayacağız” ifadelerini kullandı.