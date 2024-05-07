CHP'ye yakın kanalda Erdoğan'a övgü. 'Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük lider'

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'ye yakın kanalda Erdoğan'a övgü. 'Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük lider'
CHP’ye yakın TV kanalı Tele 1’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan övgü dikkat çekti. Erdoğan için “Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük lider” ifadeleri kullanıldı.

Tele 1 canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan övgü dikkat çekti. Canlı yayına katılan Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelmiş ikinci büyük lider olduğunu söyledi.

Sencar, "Ben tarihçi değilim ama 65 senedir siyaseti takip eden birisiyim. Türkiye'de, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir." ifadelerini kullandı. O esnada programın sunucusu Çiğdem Bayraktar Ör, ifadeleri sonrası Sencar'a itiraz etmeye kalktı.

Bayraktar, Sencar'a "O kadar da değil, aynı cümlede kullanmayalım." yanıtını verdi.

Özer Sencar, bir kez daha sözlerini yineleyerek, "Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş en büyük liderdir." dedi.

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