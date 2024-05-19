Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.

Saat 19.00’da RAMS Park’ta başlayacak olan mücadele hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

TWENTE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Kritik derbinin VAR hakemi ise İtalyan Fabio Maresca olacak. Bu sezonun başında İtalyan hakemin yönetiminde Twente deplasmanına çıkan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

PUAN KAYBETME LÜKSÜ YOK

Kıran kırana geçmesi beklenen maçta sarı-lacivertlilerin rakibine puan kaybetmesi durumunda Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Dün akşam Samadıra’da hazırlıkların tamamlanmasının ardından oyuncuları ile bir toplantı yapan İsmail Kartal Galatasaray’ın avantajlı olmasına rağmen derbiyi kazanıp hem şampiyonluğu son maça bırakmak hem de taraftara sezon biterken kendilerini affettirmek istediğini ifade etti.

4 İSİM DERBİDE YOK

Sarı-lacivertliler bu kritik maçta sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra kart cezalısı Becao'dan da yararlanamayacak

MUHTEMEL 11

Galibiyetten başka şansı olmayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ilk 11’ini, Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Diku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Dzeko olarak belirledi.

2400 TARAFTAR STATTAN DESTEKLEYECEK

Her şeyini ortaya koyacak olan Fenerbahçe’yi deplasmanda 2400 taraftarı da stattan destekleyecek.