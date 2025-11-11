İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediye başkanı ve üst düzey yöneticinin yargılandığı yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. İddianamede 105'i tutuklu toplam 402 şüpheli bulundu.

İddianamenin İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından açıklanması sonrası bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre iddianamede CHP'nin kapatılmasına yönelik ihbarda bulunuldu.

BORSA'DA DALGALANMA

İddianamenin ardından Borsa sert düşüş yaşadı. BİST 100 yüzde 3.53 düşüş yaşayarak 10 bin 407 seviyelerine geriledi.

Altın Türk lirası karşısında değer kazandı. Gram altın yüzde 0.56 artış yaşarken 5 bin 831 TL'de işlem görüyor. Dolar ise 42.23 seviyelerinde sabit kaldı.

Başsavcılığın iddiaları yalanlaması üzerine BİST 100'de toparlanmalar yaşandı.

16.31'de düşüş yüzde 1.75'e gerilerken, 10 bin 605 seviyesinde borsa işlem görüyor.