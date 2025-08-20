“CHP’yi zayıflatma politikası devrede!” Muhalefete saldırı planı mı?

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik yürütülen algı operasyonlarının yalnızca iktidar kaynaklı olmadığını iddia etti. Gültekin, Türkiye’yi Ortadoğu tipi bir rejime dönüştürmek isteyen odakların CHP’yi ve muhalif seçmeni stratejik bir engel olarak gördüğünü belirtti.

“CHP'yi zayıf düşürme politikası devrede” diyen Gültekin, parti içindeki kişisel kavgaların ve ayrışmaların bu odaklara malzeme sunduğunu ifade etti. CHP’nin muhalefet açısından bir omurga olduğunu vurgulayan gazeteci, bu yapının bilinçli olarak hedef alındığını söyledi.

CHP’li vekillerin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da değinen Gültekin, bu söylentilerin kişisel rahatsızlıklar üzerinden abartıldığını belirtti. Özgür Özel’in parti içindeki kırgın isimlerle yeterince temas kurmadığını ifade eden Gültekin, “Giderseniz gidin” havasının ayrışmaları derinleştirdiğini ifade etti. Ancak Gültekin, toplu geçiş ihtimaline ihtimal vermediğini belirterek, “Belki bir iki isim olabilir ama toplu bir milletvekilinin AK Parti'ye geçebileceğine ihtimal vermiyorum” dedi.

Gazeteci Levent Gültekin YouTube kanalında şöyle konuştu:

CHP'li vekillerin AKP'ye geçeceği konuşuluyor buna pek ihtimal vermiyorum. Evet CHP'de ciddi bir rahatsızlık var. Dikkat ediyorum tuhaf bir şey oluyor. Böyle CHP üzerinde bir odak birileri kim onlar çok bilinçli bir kara bulutlar dolaştırıyor. CHP'de böyle bir zafiyet var, bir dağınıklık var, bir dağılma var, bir ayrışma var ve bunu giderek nasıl körükleriz diye böyle bir tuhaf bir politika izleniyor. Durup durup bakıyorsun gazeteciler bunu konuşuyorlar, yazarlar aman filan belediye başkanı da geçecekmiş. İşte 10 tane milletvekili geçecekmiş, 5 tane daha belediye başkanı geçecekmiş. CHP'de çok büyük rahatsızlıklar varmış. Bu belli ki iktidarın CHP'yi yeme politikasının da bir parçası. CHP'yi zayıf düşürme.

Ben bunun çok iktidar odaklarından ziyade asıl Türkiye'yi Ortadoğu ülkesi yapmak isteyen odak önünde bir engel olarak CHP'yi ve CHP'de toplanmış muhalif seçmeni omurga dediğim orayı görüyor ve buram buna doğal olarak parti içerisindeki kişisel kavgalar, ayrışmalarda malzeme veriyor. Yani rahatsız milletvekilleri var. Özgür Bey onların gönlünü almak, partiyle kaynaştırmak yolunu tercih etmiyor ve giderseniz gidin havasında onlar da muhtemelen rahatsız bir şekilde ortalıkta konuştukları için bu sefer AK Parti'ye geçecekler diye yorumlanıyor. Ama ben CHP'den herhangi belki bir iki taneyi bilmem ama toplu bir milletvekilinin AK Parti'ye geçebileceğine ihtimal vermiyorum.