Komutanlar Bakan olabilmek için şimdiden yarışa girişti! Akar ve Güler ile yol açıldı

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara kulislerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun hedefinin Milli Savunma Bakanlığı olduğu konuşulduğunu belirtti. Yetkin, yeni sistemle birlikte Genelkurmay Başkanlığı’nın etkisinin azalması ve kuvvet komutanlıklarının doğrudan bakanlığa bağlanması, bu görevi daha cazip hale getirdiğini ifade etti.

Özellikle deniz kuvvetlerinin son yıllarda artan stratejik rolü, Mavi Vatan gibi projelerle Tatlıoğlu’nun etkisini artırdığını belirten Yetkin, iddialara göre, her iki komutan da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yaşar Güler’in ardından bakanlığa atanma ihtimalini değerlendiriyor ifadelerini kullandı. Yetkin, daha önce Hulusi Akar ve Yaşar Güler gibi isimlerin Genelkurmay Başkanlığı’ndan istifa ederek Milli Savunma Bakanı olmaları, bu beklentiyi güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Gazeteci Murat Yetkin şöyle konuştu:

Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun hedeflerinin ya da arzularının Milli Savunma Bakanı olmak olduğu Milli Savunma Bakanlığı'na Erdoğan tarafından atanmak olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor. Artık Genelkurmay Başkanlığı eski Genelkurmay Başkanlığı değil bu sisteme geçtikten sonra, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı eski gücünde değil, o gücü biraz kırpılmış vaziyette. Dolayısıyla şu anda Milli Savunma Bakanı olmak özellikle askeri sistem açısından çok daha önemli hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetlerinden geliyor. Hep böyle. Çünkü asıl güç Kara Kuvvetleri Türk sisteminde ama yani Deniz Kuvvetleri Komutanının ya da Hava Kuvvetleri Komutanının zaten Genelkurmay Başkanı olma ihtimali mevcut sistemde değişmediği takdirde çok zayıf. Hatta daha önceki Hava Kuvvetleri Komutanlarından ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarından niye biz olmuyoruz diye çok yakınma vardı. Şimdi Deniz Kuvvetlerinin sistem içindeki Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki ağırlığı biraz artmış görünüyor. Mavi Vatan projeleri, uçak gemisi ya da helikopter gemisi, çıkarma gemisi bunlarla birlikte artmış durumda. Dolayısıyla Ercüment Tatlıoğlu'nun da yine kuliste konuşulanı diyorum. Kimseyi ne suçluyorum ne bir şey yapıyorum. Sadece olan biteni aktarmaya çalışıyorum.

Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yerinde yani gideceği yolunda bir işaret yok ama olsun ben şimdiden hazırlığı yapayım diye bu iki komutanın da hedeflerinin aslında Milli Savunma Bakanı olmak olduğu konuşuluyor. Çünkü bu sisteme geçilince yani ordu komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandıktan sonra iki Milli Savunma Bakanı gördük. İkisi de Genelkurmay Başkanlığından istifa edip siyasete girdiler ve bakan oldular. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanıydı. Milli Savunma Bakanı oldu. Ondan sonra ve bir de Yaşar Güler Genelkurmay Başkanıydı sonra Milli Savunma Bakanı oldu. Şimdi şöyle bir varsayım var. Böyle olduğuna göre Erdoğan bundan sonra da hep öyle yapacak. Bilmem öyle mi yapar acaba? Mesela yine bir askeri tecrübeden biri gelsin diye mesela Metin Gürak'ı da getirebilir belki değil mi? Belki de herhangi bir herhangi birini getirebilir. Yani yasada böyle bir şey yok ama böyle bir ihtimale oynuyorlar.