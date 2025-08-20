Fatih Altaylı’dan çarpıcı tespit: İktidar artık parti değil partili kapatıyor

Altaylı, AK Parti’nin iktidara geldiğinde parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemeler yaptığını hatırlatarak, “Artık parti kapatılmıyor ama partililer kapatılıyor” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Kürt siyasi hareketi ve siyasal İslamcı partilerin kapatıldığını belirten Altaylı, günümüzde ise belediye başkanlarının tutuklandığını, milletvekilleri hakkında fezlekeler hazırlandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

AK Parti iktidara geldiği zaman vaatlerinden biri de parti kapatmayı zorlaştıracak düzenlemeler yapmaktı. Geçmişte Türkiye'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi kim partilerin kapatılmasının kararını verebilirdi. Bu yolla en fazla kapatma cezasına maruz kalan partiler siyasal Kürt hareketinin kurduğu partiler ve siyasal İslamcıların kurduğu partilerdi. Bunların ilki bölücülük, ikincisi ise laiklik karşıtı hareketlerin odağı oldukları için kapatılırdı. Siyasal Kürt hareketinin hep ile başlayıp neredeyse alfabenin tüm harfleriyle kurdukları partiler düzenli biçimde kapatıldı. Şimdi DEM olarak yola devam ediyorlar. İslamcıların ise Milli Selamet, Refah, Fazilet diye kurdukları partiler şimdi saadet adı altında örgütlü. Zaten AK Parti'de bu kapatmalardan birini vesile ederek kurulmuş ve kapatma davasından kıl payı kapatılmadan kurtulmuştu. Lafı uzatmayayım. AK Parti tüm bunları yaşamış bir siyasi parti olarak parti kapatmayı zorlaştırdı. Peki bunun yerine neyi getirdi? Parti kapatılmıyor ama partililer kapatılıyor. Parti açık. Partinin belediye başkanları zindanlara kapatılıyor. Vekilleri, yöneticileri ile ilgili fezlekeler Meclis’e yollanıyor. Artık parti kapatmak zor, partili kapatmak kolay oldu. Yeni yöntem bu. Hangisi daha hukuki? Hangisi daha demokratik? Hangisi daha evrensel hukuka uygundu? Bizi dinleyenler karar versin.