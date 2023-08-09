Chrome güvenlik güncellemelerini hızlandırıyor

Google, popüler web tarayıcısı Chrome için güvenlik yaması güncellemelerini iki haftada birden haftada bire indirdi.

Chrome güvenlik güncellemelerini hızlandırıyor

donanimhaber'in haberine göre; böylece Chrome kullanıcıları, güvenlik açıklarından daha az etkilenecek.

HER HAFTA YENİ YAMA DAĞITILACAK

Chrome, dört haftada bir büyük güncellemeler alırken, haftalık güncellemeler kararlı sürüme sunulacak.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE FIRSAT VERMEYECEK

Chrome’un açık kaynaklı bir proje olması nedeniyle, beta sürümde düzeltilen hataları ve giderilen güvenlik açıklarını kötü niyetli kişiler de görebiliyor. Google, beta sürümden final sürümüne kadar olan süreçteki yama boşluğunu daha da kısaltarak, kötü aktörlerin bundan faydalanmasının önüne geçecek.

CHROME 116’DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Haftalık güvenlik güncellemeleri, Chrome 116 sürümünden itibaren masaüstü ve mobil kullanıcılara ulaştırılacak. Google, yeni haftalık güncellemelerin Chrome’un kullanım şeklini değiştirmeyeceğini, büyük güncellemelerin de aynı zaman aralığında ulaştırılacağını söyledi.

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