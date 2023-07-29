Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu kiralıyor.

Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KİRALIK OLARAK KONYASPOR'A GİDECEK
Fanatik’te yer alan habere göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı transferinden elde ettikleri 500 bin Euro’luk bonus karşılığında Cicaldau’yu kiralamak istiyor. Haberde ayrıca Konyaspor’un oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldığı öne sürüldü.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba’da kiralık olarak geçiren Cicaldau burada çıktığı 30 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.

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