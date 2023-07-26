Çiçeği burnunda aşıklar kayaların üstünde poz verdi

Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan edip birlikte tatile çıktı.

YUNANİSTAN'A TATİLE GİTTİLER

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.

AŞK BACAYI SARMIŞ

Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.