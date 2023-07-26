Çiçeği burnunda aşıklar kayaların üstünde poz verdi

Mithat Can Özer'le 4 yıllık ilişkisinin geçtiğimiz haftalarda noktalayan oyuncu Alina Boz, Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda ikili Yunanistan'a tatile çıktı. Çiftin tatil kareleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Çiçeği burnunda aşıklar kayaların üstünde poz verdi

Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan edip birlikte tatile çıktı.

ask-bacayi-sarmis-tatile-cikan-alina-boz-ve-umut-16157847-8601-m.jpg

YUNANİSTAN'A TATİLE GİTTİLER

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.

ask-bacayi-sarmis-tatile-cikan-alina-boz-ve-umut-16157847-9698-m.jpg

AŞK BACAYI SARMIŞ

Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ask-bacayi-sarmis-tatile-cikan-alina-boz-ve-umut-16157847-108-m-001.jpg

İlgili Haberler
Alina Boz yeni aşkını ilan etti. Ayrılık acısı 15 gün sürdü
Düğün beklerken ayrılık haberi geldi. Alina Boz ile Mithat Can Özer aşkı bitti
Alina Boz kendisine şans getiren ritüelleri açıkladı
Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
Kapıkule'de tır'ın içinde 2 kaçak göçmen cesedi bulundu Güncel
Kapıkule'de tır'ın içinde 2 kaçak göçmen cesedi bulundu
Korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı Güncel
Korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı
Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı Güncel
Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
Şerafettin Tilki Ceyhun Kazancı'nın istifasını 2 gün önceden yazmıştı. Beşiktaş'ta bir devrin sonu Spor
Şerafettin Tilki Ceyhun Kazancı'nın istifasını 2 gün önceden yazmıştı. Beşiktaş'ta bir devrin sonu
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor Güncel
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor
Firari IŞİD'li Hatay'da yakalandı Güncel
Firari IŞİD'li Hatay'da yakalandı
Camdan atılan izmarit felakete neden oldu Güncel
Camdan atılan izmarit felakete neden oldu