Alina Boz yeni aşkını ilan etti. Ayrılık acısı 15 gün sürdü

Güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisini başlattı. Evirgen, sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.