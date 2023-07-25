Alina Boz yeni aşkını ilan etti. Ayrılık acısı 15 gün sürdü

Güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisini başlattı. Evirgen, sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Alina Boz yeni aşkını ilan etti. Ayrılık acısı 15 gün sürdü

Editör: Özlem KIRAL

Güzel oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktaladı.

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Alina Boz ayrılık acısını 15 günde unutup Umut Evirgen'le aşkını ilan etti.

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdı.

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Evirgen, Alino Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

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