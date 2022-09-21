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Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat. Ciddi hastalıklara neden oluyor

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, uyku düzeni kötü olan kişilerin ciddi hastalıklarla yakalanma riskinin arttığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:14
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Ciddi hastalıklara neden oluyor. Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat

Gece geç saatlere kadar oturanlar dikkat. Ciddi hastalıklara neden oluyor
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NTV’nin haberine göre; Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda gece uykusunu az alan kişilerin Tip2 diyabet geliştirme riskinin daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Düzenli uykunun sağlık için büyük önemi olduğu herkesçe biliniyor fakat bazı insanlar gece oturmayı gündüz ise yatmayı tercih etiği biliniyor.

ERKEN UYANMAK VÜCUTTAKİ YAĞ DENGESİNİ KORUYOR

Erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıkları böylece birçok hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları bulundu.

Vücudun karbonhidrat yerine yağ yakması da vücudun yağ dengesini ciddi bir şekilde koruyor. Bu da erken kalkanların daha sağlıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Geceleri oturup film izleyen veya oyun oynayan kişiler, gündüzleri erken kalkamıyor ve bu da vücudun dengesini adeta alt üst ediyor. Gece geç saatlere kadar oturan ve gece uykusunu almayan kişiler için uzmanlar Tip 2 diyabet riskine karşı uyarıyor.

GEÇ SAATLERE KADAR OTURANLAR RİSK ALTINDA

Yapılan araştırmalar sonucunda ise gece geç saatlere kadar oturan kişilerde diyabet riskinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.
New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim adamları, gece oturan ve erken yatan iki grubun günlük aktivite modellerini izledi. Ayrıca vücut kütlesini, bileşimini, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını nefes örnekleri yoluyla değerlendirdi.

TİP2 DİYABET BELİRTİLERİ

Sık idrara çıkma,
Ağız kuruluğu,
Çok su içme,
Açlık hissi,
Cilt yaralarının geç iyileşmesi,
Kuru ve kaşıntılı bir cilt,
Sık sık infeksiyon gelişmesi,
Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.

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